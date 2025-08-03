Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Değirmendere Fındığı hangi ile ait coğrafi işaretli bir üründür?" sorusu merak konusu olmaya başladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirilen fındık türleri arasında öne çıkan Değirmendere Fındığı, lezzeti ve kalitesiyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Değirmendere Fındığı, hangi ile ait coğrafi işaretli bir üründür?

DEĞİRMENDERE FINDIĞI, HANGİ İLE AİT COĞRAFİ İŞARETLİ BİR ÜRÜNDÜR?

A) Giresun

B) Ordu

C) Kocaeli

D) Trabzon

Doğru Cevap: C şıkkıdır.