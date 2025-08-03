Değirmendere Fındığı, hangi ile ait coğrafi işaretli bir üründür?

Değirmendere Fındığı, hangi ile ait coğrafi işaretli bir üründür?
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Son yıllarda coğrafi işaretli ürünler, yöresel lezzetlerin tescillenerek korunmasını sağlarken, birçok kişi tarafından "Değirmendere Fındığı hangi ile ait coğrafi işaretli bir üründür?" sorusu da merak konusu olmaya başladı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Değirmendere Fındığı hangi ile ait coğrafi işaretli bir üründür?" sorusu merak konusu olmaya başladı. Türkiye'nin birçok bölgesinde yetiştirilen fındık türleri arasında öne çıkan Değirmendere Fındığı, lezzeti ve kalitesiyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Değirmendere Fındığı, hangi ile ait coğrafi işaretli bir üründür?

DEĞİRMENDERE FINDIĞI, HANGİ İLE AİT COĞRAFİ İŞARETLİ BİR ÜRÜNDÜR?

A) Giresun

B) Ordu

C) Kocaeli

D) Trabzon

Doğru Cevap: C şıkkıdır.

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