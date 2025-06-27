David Jurasek kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek kaç yaşında, nereli?

David Jurasek kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek kaç yaşında, nereli?
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırarak savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, siyah-beyazlılar, Çekyalı sol bek David Jurasek ile prensip anlaşmasına vardı.

Taraftarlar, "David Jurasek kimdir?" ve " Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. David Jurasek'in Beşiktaş'taki performansı, hem takımın savunma hattını güçlendirebilir hem de oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Siyah-beyazlılar, genç ve yetenekli bir sol bek ile uzun vadeli başarılar hedefliyor. Peki, David Jurasek kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DAVID JURASEK KİMDİR?

David Jurasek, 7 Ağustos 2000 tarihinde Çekya'nın Dolní Nemcí kentinde doğdu. 24 yaşındaki futbolcu, sol bek mevkisinde görev yapıyor ve hücum yönüyle dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Benfica'dan kiralık olarak kadroya katıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, 1.83 metre boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Kariyerine Çekya'da başlayan Jurasek, Benfica ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.

David Jurasek kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek kaç yaşında, nereli?David Jurasek

David Jurasek, futbol kariyerine FK Dolní Nemcí altyapısında başladı. Ardından Slovácko ve Zbrojovka Brno gibi kulüplerde forma giydi. Profesyonel kariyerine Zbrojovka Brno'da adım atan Jurasek, burada gösterdiği performansla dikkat çekti.

Çek futbolcunun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2021-2022 sezonunun devre arasında Mladá Boleslav'dan Slavia Prag'a transfer olmasıydı. Slavia Prag'da 42 maçta 3 gol kaydeden Jurasek, 2023 yılında 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu.

David Jurasek kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek kaç yaşında, nereli?David Jurasek

Benfica'da beklenen performansı sergileyemeyen David Jurasek, 2024 yılında Hoffenheim'a kiralık olarak gönderildi. Bundesliga ekibinde 22 maçta forma giyen sol bek, 3 asistlik katkı sağladı. Hücum yönü güçlü olan Jurasek, sol kanadın tamamında görev yapabiliyor.

Çekya Milli Takımı'nda da forma giyen David Jurasek, 12 maçta 1 gol kaydetti.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Çek sol bek David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki Çek futbolcu ile anlaştığı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren Jurasek'in hafta sonu İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'a resmi imzayı atacağı aktarıldı.

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