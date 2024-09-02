Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Kevin Danso 19 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi. Peki, Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Danso, defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lens'de forma giymektedir. Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
DANSO KİMDİR?
Kevin Danso (d. 19 Eylül 1998), defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lens'de forma giymektedir.