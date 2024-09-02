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Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

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Kevin Danso 19 Eylül 1998 tarihinde dünyaya geldi. Peki, Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Danso, defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lens'de forma giymektedir. Danso kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

DANSO KİMDİR?

Kevin Danso (d. 19 Eylül 1998), defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lens'de forma giymektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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