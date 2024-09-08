Danimarka Sırbistan arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Danimarka Sırbistan CANLI izle! Danimarka Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

DANİMARKA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka ile Sırbistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

DANİMARKA SIRBİSTANMAÇI SAAT KAÇTA?

Danimarka Sırbistan Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Danimarka Sırbistan Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

DANİMARKA SIRBİSTAN MAÇIN EREDE OYNANACAK?

Danimarka Sırbistan maçıFrankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.