D-Smart Spor Smart CANLI izle! LASK Galatasaray Spor Smart şifresiz canlı yayın linki!

D-Smart Spor Smart canlı izle! 11 Temmuz'da Avusturya'da yeni sezonu açacak Galatasaray, 11-27 Temmuz arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. D-Smart'tan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. Peki, D- smart şifreli mi? LASK Linz- Galatasaray maçı kesintisiz, şifresiz izleme linki var mı? Detaylar...

D-SMART SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

LASK Linz - Galatasaray maçı D-Smart platformunda Spor Smart kanalından yayınlanacak. D-Smart üyeliğiniz varsa, maçı bu kanaldan izleyebilirsiniz. Maçı izlemek için D-Smart aboneliğinizin olması gerekmektedir.

LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LASK Linz- Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.