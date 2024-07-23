Üye Girişi
Haberler

D-Smart ile D-Smart GO şifreli mi? D-Smart/ D-Smart GO şifresiz nasıl izlenir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-Smart ve D-Smart GO'nun şifreli olup olmadığı ve nasıl izlenebileceği merak ediliyor. D-Smart'ın şifreli veya şifresiz yayın yapma durumu ve D-Smart GO'nun nasıl izlenebileceği konularında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. Futbol severler, Fenerbahçe- Lugano maçının nerede yayınlanacağını merak ediyor. Peki, D-Smart ile D-Smart GO şifreli mi? D-Smart/ D-Smart GO şifresiz nasıl izlenir?

D- SMART/ D- SMART GO ŞİFRELİ Mİ?

Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

D-Smart ile D-Smart GO şifreli mi? D-Smart/ D-Smart GO şifresiz nasıl izlenir?

LUGANO- FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı 23 Temmuz Salı günü TSİ ile 21:30'da oynanacak.

D- SMART ÜCRETSİZ Mİ?

Mevcut D-Smart TV aboneleri D-Smart GO'yu ücretsiz kullanabilirler. D-Smart TV abonelik paketlerine karşılık gelen D-Smart GO paketleri hediyedir.

Mevcut D-Smart Net aboneleri ise eğer daha önceden paketleri ile birlikte hediye aldıkları D-Smart GO üyelikleri var ise hediyelerini kullanmaya devam edebilirler.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Futbol Televizyon Futbol Gündem Medya Teknoloji Yaşam Spor Haberler

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

 Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

 Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title