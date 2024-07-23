D-Smart ile D-Smart GO şifreli mi? D-Smart/ D-Smart GO şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacağı maç, yarın D-Smart ile D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. Futbol severler, Fenerbahçe- Lugano maçının nerede yayınlanacağını merak ediyor. Peki, D-Smart ile D-Smart GO şifreli mi? D-Smart/ D-Smart GO şifresiz nasıl izlenir?

D- SMART/ D- SMART GO ŞİFRELİ Mİ?

Karşılaşma D Smart 77. Kanal Spor Smart ekranından ve D Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacak.

LUGANO- FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı 23 Temmuz Salı günü TSİ ile 21:30'da oynanacak.

D- SMART ÜCRETSİZ Mİ?

Mevcut D-Smart TV aboneleri D-Smart GO'yu ücretsiz kullanabilirler. D-Smart TV abonelik paketlerine karşılık gelen D-Smart GO paketleri hediyedir.

Mevcut D-Smart Net aboneleri ise eğer daha önceden paketleri ile birlikte hediye aldıkları D-Smart GO üyelikleri var ise hediyelerini kullanmaya devam edebilirler.