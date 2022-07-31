D-Smart 77. kanal canlı izle! (SPOR SMART) Spor Smart 77. kanal canlı izle!

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SPOR SMART CANLI İZLE

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SPOR SMART CANLI YAYIN

Spor Smart canlı izlemek için SPOR SMART CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

D-Smart'ın spor içeriklerini yayınladığı 77. Kanal yani Spor Smart kanalını izlemek için D-Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Galatasaray-Kasımpaşamaçını izlemek isteyen vatandaşlar D-Smart üzerinden Aile Spor Paketi kampanyasına üye olması gerekiyor. Üye olan vatandaşlar Galatasaray-Kasımpaşamaçını 77. Kanal üzerinden izleyebilir.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle: