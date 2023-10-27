Cumhuriyet'in 100. yıl marşı sözleri! (VİDEO) 100. yıl marşı dinle!
Gündem Haberleri
Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için hazırlanan marşın sözleri merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 100. yıl marşı sözleri ve videosu haberimizde!
100. yıl marşı sözleri! Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için hazırlanan marşın sözleri merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 100. yıl marşı sözleri ve videosu haberimizde yer almaktadır.
100. YIL MARŞI SÖZLERİ
"Parlayan yıldızı Anadolu'nun
Çağlayan sel gibi şanlı ulusun
Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı
Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun
---
Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim
Tarihe sığmayan destanlar bizim
Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda
Kalplere kazınmış bu vatan bizim
---
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz
---
Özgürlük tutkusu damarlarımda
Çelikten her nefer semalarımda
Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize
Tek yürek bu millet en zor anında
---
Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden
Denizler köpürse taşsa dağlardan
Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz
Kahraman yarattı Türkü yaratan
---
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz"