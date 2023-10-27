Cumhuriyet'in 100. yıl marşı sözleri! (VİDEO) 100. yıl marşı dinle!

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için hazırlanan marşın sözleri merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 100. yıl marşı sözleri ve videosu haberimizde!

100. yıl marşı sözleri! Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için hazırlanan marşın sözleri merak ediliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan 100. yıl marşı sözleri ve videosu haberimizde yer almaktadır.

100. YIL MARŞI SÖZLERİ

"Parlayan yıldızı Anadolu'nun

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun

Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun

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Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim

Tarihe sığmayan destanlar bizim

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda

Kalplere kazınmış bu vatan bizim

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Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz

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Özgürlük tutkusu damarlarımda

Çelikten her nefer semalarımda

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize

Tek yürek bu millet en zor anında

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Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden

Denizler köpürse taşsa dağlardan

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz

Kahraman yarattı Türkü yaratan

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Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz"

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