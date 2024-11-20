SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur?

G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi gündemi ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili ne söylediği merak ediliyor. Vatandaşlar, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.