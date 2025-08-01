2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde kuyumcuların büyük bir bölümü cumartesi günleri de hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle düğün sezonu ve yatırım amacıyla alışveriş yapmak isteyenler için cumartesi günü önemli bir fırsat günü haline geldi. Peki, Cumartesi kuyumcular açık mı? Cumartesi günü kuyumcular kaça kadar açık? İşte detaylar...

CUMARTESİ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular cumartesi günleri genellikle açık oluyor. Hafta içi olduğu gibi cumartesi günü de birçok kuyumcu sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar hizmet sunmaktadır.

CUMARTESİ GÜNÜ KUYUMCULAR KAÇA KADAR AÇIK?

Kuyumcuların açılış ve kapanış saatleri şehirden şehre değişiklik gösterebilir, ancak çoğunlukla 09.00 – 19.00 saatleri arasında açıktırlar. AVM içinde bulunan kuyumcular, daha uzun saatler hizmet verebilir. Turistik bölgelerdeki kuyumcular ise hafta sonları da tam gün açık olabilir.

PAZAR GÜNÜ KUYUMCULAR KAPALI MI?

Genel olarak Pazar günü kuyumcular kapalıdır. Ancak bazı büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerinde yer alan kuyumcular veya turistik bölgelerdeki dükkanlar Pazar günü de açık olabilir. Bu nedenle alışveriş planı yapmadan önce bölgenizdeki kuyumcunun açık olup olmadığını kontrol etmek faydalı olacaktır.