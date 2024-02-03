Cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 3 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu?

Vatandaşlar kargo şirketlerinin hafta sonu çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Cumartesi günü kargo şirketlerinin kaça kadar açık olduğu araştırılıyor. Peki, cumartesi günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 3 Şubat Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Detaylar haberimizde...

CUMARTESİ GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?