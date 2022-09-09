Birçok kişinin bildiği üzere cuma günü İslam dininde büyük önem arz etmektedir. Müslümanlar için bayram niteliğinde manevi değere sahip olan cuma gününün önemini anlatmak için insanlar cuma mesajlarını tercih ediyor. İşte Cuma mesajları ve sözleri! 9 Eylül en güzel Cuma mesajları! 9 Eylül Cuma mesajları kısa, anlamlı, güzel mesajlar!

Cuma mesajları ve sözleri, Müslümanlar tarafından cuma gününün önemini ve manevi değerini anlatmak için kullanılmaktadır. Müslümanlar için bayram niteliğinde manevi değere sahip olan cuma günü oldukça büyük öneme sahiptir. İşte Cuma mesajları ve sözleri! 9 Eylül en güzel Cuma mesajları! 9 Eylül Cuma mesajları kısa, anlamlı, güzel mesajlar!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

"Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Bizlere merhamet buyur. şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

9 EYLÜL EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun..

Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarında, varlıkların özü, sevdaların en yücesi olan Sevgili Paygamberimiz Muhammed"imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bugün Hiç Salavat Getirdin mi? Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Hayırlı Cumalar..

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır,ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir.Cumanız Mübarek Olsun.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma Günü Müslümanların bayramıdır. Bu nedenle Müslümanlar perşembe akşamından itibaren cuma gününe ibadetlerle hazırlanırlar. Bunu Peygamberimizin tavsiyesi olarak yerine getiriler. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.); "Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın." (Müslim, Cuma, 2) "Ergen olan her kişinin cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürünmesi gerekir." (Müslim, Cuma, 7) buyurmuştur.

Yine cuma suresinde ;''Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.'' buyrulmaktadır.

CUMA GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Cuma, İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen namazın adıdır.

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS -İ ŞERİFLER

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. " (Müslim, Cuma 17, 18)

"Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. " (Müslim, Cuma 27)

"Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. " (Müslim, Tahâret 16)

"Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. " (Müslim, Cuma 40)

"Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. "(Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

"Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

"Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. "(Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )