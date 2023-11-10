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CUMA MESAJLARI 2023| Ayetli Cuma mesajları resimli ,dualı, duygusal! Hayırlı cumalar Facebook, İnstagram sözleri!

Müslüman aleminin özel günlerinden biri olan Cuma, duaların kabul olduğuna inanılan bereketli bir gün olarak bilinir. Her hafta cuma günü, Müslümanlar için özel bir anlam taşır ve sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler için fırsat sunar. Sevdiklerinize göndermek için en güzel Ayetli Cuma mesajları resimli ,dualı, duygusal! Hayırlı cumalar Facebook, İnstagram sözleri!