Çukurova Uluslararası Havalimanı seferler başladı mı? Çukurova Havalimanı hangi tarihte açılıyor?

Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılacak ve THY seferleri başladı mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. THY'nin internet sitesinde yer alan duyuda, "Çukurova Uluslararası Havalimanı, Adana Havalimanı'nın yerini alıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı seferler başladı mı? Çukurova Havalimanı hangi tarihte açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI SEFERLER BAŞLADI MI?

Türk Hava Yolları (THY), 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na 11 Ağustos'ta sefer başlatacağını duyurdu. Adana ve Mersin yolcuları, 11 Ağustos 2024 tarihinden itibaren uçuşlarını Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden gerçekleştirecek.

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI AÇILDI MI?

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuda, "Çukurova Uluslararası Havalimanı, Adana Havalimanı'nın yerini alıyor. 11 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Adana ve Mersin yolcularımız Çukurova Uluslararası Havalimanı üzerinden uçuşlarını gerçekleştirecektir. Bu nedenle 11 Ağustos 2024 (dahil) tarihinden sonra Adana ve Mersin varışlı-çıkışlı seyahat etmek isteyen yolcularımızın uçuş aramalarını yaparken Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı seçmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.