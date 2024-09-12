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Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi?

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Ünlü içecek markası Coca Cola, ismini değiştirdi. Yeni isim olarak 'Crush' tercih edildi. Coca Cola'nın bu radikal kararı, markanın global stratejisi çerçevesinde alındı. Peki, Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi?

Bir kişi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta aldığı içeceğin Coca Cola markasının olduğunu ifade etti. Coca Cola'nın isim değişikliğine gittiğini belirten tüketici elinde tuttuğu Crush isimli markanın aslında Coca-Cola olduğunu öne sürdüğü görülüyor. Ürünün şişesi üzerinde ise Ürdün'de üretildiğini gösteren "Made in Jordan" ifadesi yer alıyor. Peki, Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi?

CRUSH NE DEMEK?

Crush kelimesi, İngilizcede farklı anlamlarda kullanılabilir. Genellikle "hoşlanılan kişi" ya da "aşık olunan kişi" anlamında kullanılıyor. Crush kelimesi sosyal medya ve gündelik dilde, birinden hoşlanma durumunu ifade ederken sıkça kullanılıyor.

Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi?

COCA COLA'NIN YENİ İSMİ NE OLDU?

Sosyal medyada, bir kişinin elinde tuttuğu Crush isimli markanın aslında Coca-Cola olduğunu öne sürdüğü görülüyor. Ürünün şişesi üzerinde ise Ürdün'de üretildiğini gösteren "Made in Jordan" ifadesi yer alıyor fakat konu ile ilgili Coca Cola şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.

COCA COLA İSMİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Coca Cola şirketinin ismini değiştirip değiştirmediği henüz bilinmiyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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