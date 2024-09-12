Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi?
Ünlü içecek markası Coca Cola, ismini değiştirdi. Yeni isim olarak 'Crush' tercih edildi. Coca Cola'nın bu radikal kararı, markanın global stratejisi çerçevesinde alındı. Peki, Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi?
Bir kişi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta aldığı içeceğin Coca Cola markasının olduğunu ifade etti. Coca Cola'nın isim değişikliğine gittiğini belirten tüketici elinde tuttuğu Crush isimli markanın aslında Coca-Cola olduğunu öne sürdüğü görülüyor. Ürünün şişesi üzerinde ise Ürdün'de üretildiğini gösteren "Made in Jordan" ifadesi yer alıyor. Peki, Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi?