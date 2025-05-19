Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?

Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?
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Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?
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Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi? Bu soru, 19 Mayıs 2025 itibarıyla spor dünyasında en çok konuşulan transfer iddialarından biri haline geldi. Peki, Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi?

Futbolseverlerin heyecanla araştırdığı "Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a transfer olacak mı?" sorusu, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor. Siyah-beyazlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" etiketiyle Ronaldo'ya çağrıda bulunurken, resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Peki, Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş'a gelme ihtimali ne kadar güçlü? Transferde adı geçen diğer kulüpler hangileri? İşte detaylar...

CRISTIANO RONALDO BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

İngiliz basınına göre, Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Al Nassr ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Avrupa'ya geri dönme ihtimali bulunuyor. Özellikle Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş da dahil olmak üzere birçok kulüp yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

RONALDO AL NASSR'DEN AYRILIYOR MU?

Ronaldo'nun şu anki kulübü Al Nassr ise yıldız oyuncunun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor. Hatta Suudi kulübünün, Ronaldo'ya yıllık 200 milyon Euro üzerinde bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Bu devasa teklif, Avrupa'ya dönüş ihtimalini zayıflatıyor olabilir.

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