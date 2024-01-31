Crespo gitti mi? Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrıldı mı, hangi takıma gitti?

Crespo gitti mi? Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda kendine yer bulamayan ve teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo takımdan ayrıldı. Crespo gitti mi merak ediliyordu. Peki, Miguel Crespo Fenerbahçe'den ayrıldı mı, hangi takıma gitti? İşte detaylar...

CRESPO GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

2 KEZ SKORA DESTEK VERDİ

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.