ÇORUM FK İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Çorum-İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki (Trendyol 1. Lig)

Futbolseverler, "Çorum FK-İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki" sorgusuyla, maçın yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Çorum FK ve İstanbulspor'un karşılaşması, Trendyol 1. Lig'de büyük bir çekişmeye sahne olacak. Çorum FK ve İstanbulspor arasında oynanacak olan maçın canlı izleme linki yayınlandı. Futbol severler, maçı HD kalitesinde, donmadan ve şifresiz izleyebilecekler. İşte, Çorum FK İstanbulspor maçı canlı izle!

ÇORUM FK İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u ağırlayacak. Karşılaşma, 13 Ocak 2025 tarihinde Çorum Şehir Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

ÇORUM FK - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik öneme sahip maç TRT Spor, beIN Sports 2 ve beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11096 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 5/6

Kapsama Alanı: Doğu