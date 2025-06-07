Filenin Sultanları'nın başarılı grafiği, her maç öncesinde heyecanı artırıyor. Taraftarlar "Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanan bu önemli maçlar, şifresiz şekilde izleyicilerle buluşuyor. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi kapsamında Çin etabında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Filenin Sultanları, güçlü rakibi Çin ile 8 Haziran 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

MİLLETLER LİGİ ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 14:30'da başlayacak. Bu saat, maçı takip etmek isteyen sporseverler için büyük önem taşıyor.

ÇİN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın akışı içinde özel yorumlarla desteklenen maç, aynı zamanda TRT Spor'un resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izlenebilecek.