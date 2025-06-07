Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?
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Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi mücadelesindeki performansı büyük ilgi topluyor. Bu kapsamda Çin ile oynanacak zorlu karşılaşmanın tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları'nın başarılı grafiği, her maç öncesinde heyecanı artırıyor. Taraftarlar "Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanan bu önemli maçlar, şifresiz şekilde izleyicilerle buluşuyor. Peki, Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi kapsamında Çin etabında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Filenin Sultanları, güçlü rakibi Çin ile 8 Haziran 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

MİLLETLER LİGİ ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 14:30'da başlayacak. Bu saat, maçı takip etmek isteyen sporseverler için büyük önem taşıyor.

Çin Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

ÇİN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Yayın akışı içinde özel yorumlarla desteklenen maç, aynı zamanda TRT Spor'un resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izlenebilecek.

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