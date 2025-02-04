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Çılgın Sedat kimdir, gerçek adı ne? Çılgın Sedat kaç yaşında, evli mi? Çılgın Sedat daha önce Survivor'da yarıştı mı?

Çılgın Sedat kimdir, gerçek adı ne? Çılgın Sedat kaç yaşında, evli mi? Çılgın Sedat daha önce Survivor'da yarıştı mı?
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Müzik kariyerine yıllarını veren ve birçok enstrüman çalabilen Çılgın Sedat, sanat dünyasında olduğu kadar sporla da yakından ilgileniyor. Profesyonel spor hayatına 2008 yılında Zeytinburnuspor'da adım atan Kapurtu'nun kardeşi Vedat Kapurtu da futbol geçmişi olan isimlerden biri. Bakalım, Survivor parkurlarında Çılgın Sedat'ın enerjisi nasıl bir iz bırakacak? Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2025'in yedek kadrosundan yarışmaya dahil olan Çılgın Sedat, performansıyla şimdiden merak konusu oldu. Daha önce 2017'de Survivor ünlüler takımında yer alan Sedat Kapurtu, o dönemde iddialı çıkışlarıyla dikkat çekmişti. "Kim daha çılgın göreceğiz. Ben mi, Survivor mu? Çıldırtırım, çıldırtacağım" sözleriyle unutulmazlar arasına giren Kapurtu, bu sezon nasıl bir mücadele sergileyeceğiyle gündemde. Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat kaç yaşında, evli mi? Çılgın Sedat daha önce Survivor'da yarıştı mı?

SURVİVOR ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu, 1 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu.Şu anda 52 yaşında olan Çılgın Sedat, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim almasının ardında tar ve cümbüş çalarak müziğe başladı. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilen sanatçı, müzik kariyerinde önemli bir noktadadır.

Profesyonel futbol yaşantısı da olan Çılgın Sedat, 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de sona erdi. Tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemliği yaptı. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna katıldı, Ünlüler takımında yarışarak 63. günün sonunda elendi.

Çılgın Sedat gerçek adı : Sedat Kapurtu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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