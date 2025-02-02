ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI! 1 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

1 Şubat 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunları, 1 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiye tutarı dikkat çekiyor. Peki, 1 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? Sayısal Loto sorgulama ekranı!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için Milli Piyango Online resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, çekiliş anını izlemek isteyenler için Milli Piyango TV YouTube kanalında çekiliş videosu yayınlanmaktadır.

1 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şu şekildedir:

Ana Numaralar: 4, 38, 56, 61, 68, 70

Joker Numarası: 76

SüperStar Numarası: 20

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