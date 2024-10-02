Cihan Aydın FIFA listesinden çıkarıldı mı? En son Antalyaspor Fenerbahçe maçını yöneten hakem Cihan Aydın'ın FIFA listesinden çıkarıldı iddia edildi. TFF tarafından Cihan Aydın'ın FIFA kokart listesinden çıkarıldığı iddiası sonrası Cihan Aydın FIFA kokart listesinden çıkarıldı mı, FIFA kokartı alındı mı, neden çıkarıldı? Soruları gündem oldu. Detaylar!

CİHAN AYDIN FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI MI?

Cihan Aydın'ın FIFA listesinden çıkarıldığı iddiaları sosyal medyada yer aldı. Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberinde paylaştığı bilgilere göre TFF hakem Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.

Ayrıca TFF MHK bu hafta Cihan Aydın'a maç vermedi.

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın 30 Ağustos 1992, Bursa doğumlu Türk futbol hakemidir. Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir.