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Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

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Beşiktaş, Fransız devi Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki İtalyan orta sahası Cher Ndour'u kadrosuna kattı. Peki, Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki İtalyan orta sahası Cher Ndour'u sezon sonuna kadar kiraladı. Ndour, siyah-beyazlılarda 73 numaralı formayı giyecek. Cher Ndour kimdir?

CHER NDOUR KİMDİR?

Doğum: 27 Temmuz 2004 (20 yıl yaşında), Brescia, İtalya

Şu andaki takımları: Paris Saint-Germain FC (#27 / Orta Saha).

Boy: 1,9 m

Beşiktaş, Fransız devi Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki İtalyan orta sahası Cher Ndour'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi. İtalyan orta saha, Beşiktaş'ta 73 numaralı formasıyı giyecek.

2023 yazında Benfica'dan Paris Saint Germain'e transfer olan genç futbolcu kış transfer döneminde ise kiralık olarak Braga'nın yolunu tutmuştu. Geçen sezon Portekiz ekibiyle 11 maçta süre alan Ndour 1 gol kaydetti.

Cher Ndour (d. 27 Temmuz 2004), orta saha pozisyonunda oynayan İtalyan profesyonel futbolcu. Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giymektedir.

Futbola San Giacomo, Brescia, Atalanta altyapılarında başlayan Ndour, 2020'de Benfica altyapısına katıldı ve 2021'de Benfica B takımında profesyonel oldu. 2023'te serbest oyuncu olarak Paris Saint-Germain ile anlaştı ve Ocak 2024'te Braga'ya kiralandı.

Uluslararası düzeyde İtalya'yı alt yaş kategorilerinden temsil eden Ndour, son olarak İtalya 21 yaş altı takımında forma giydi. Ayrıca 2023'te Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan takımın parçasıydı. Alt yaş kategorilerinde toplamda 42 maça çıktı ve 5 gol attı.

Osman Demir
Osman Demir
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