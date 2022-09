Cher 20 Mayıs 1946 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sayısız ödül alan ve söylediği şarkılar sayesinde adından söz ettiren Cher kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Cher kimdir? Cher kaç yaşında, nereli? Cher şarkıları neler? Detaylar haberimizdedir…

CHER KİMDİR?

Amerikalı Ermeni kamyon şoförü bir babanın kızı olan ve müzik yaşamına 16 yaşındayken sevgilisi Sonny Bono aracılığıyla tanıştığı yapımcı Phil Spector ile başlayan Cher, Hollywood'da çeşitli kayıtlarda vokalistlik yaptı. 1960'ların başında ilk 'single'ını "Ringo, I Love You" adıyla yayınladıktan sonra, 1964'te Sonny Bono'nun yapımcılığında art arda "single"lar çıkardı.

1965 yılında Bono ile yaptıkları Look at Us albümüyle Amerikan listelerinde ikinci sıraya yükselmeyi başaran sanatçı, televizyon programlarında da yer alarak tanınırlığını artırdı. Aynı yıl, adını "Cher" olarak değiştirdi. 1970'te CBS televizyonuna birlikte yaptıkları "Sonny and Cher Live" adlı programa ünlü isimleri konuk ederek zirveye çıktı.

Bu süreçte her yıl çıkardığı yeni albümler ve şarkılarla liste başı olmayı sürdürdü. 1979 yılında ürettiği Take My Home adlı albümüyle 4,5 milyon satış rakamına ulaştı; bu albümle disco türüne geçmişti. Üç yıl sonra da pop - rock tarzında yoğunlaşan sanatçı 1982'de kamera karşısında ilk sinema filminde rol aldı. 1985'te sinemada ödül almasının ardından 1998 yılında evlenip ayrıldığı eski eşi ve partneri Sonny Bono'yu yitirerek onun anısına da bir albüm yaptı: Sonny and Me: Cher Remembers dans müziği ile diğer türler arasında gel - gitler yaşayan Cher, sinema ve müzik kariyeri boyunca birçok ödül kazandı.

Filmografi

Wild on the Beach (1965)

Good Times (1967)

Chastity (1969)

Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (1982)

Silkwood (1983)

Mask (1985)

Suspect (1987)

The Witches of Eastwick(1987)

Moonstruck (1987)

Mermaids (1990)

The Player (1992)

Prêt-à-Porter (1994)

Faithful (1996)

Tea with Mussolini (1999)

Stuck on You (2003)

Burlesque (2011)