Chelsea - Crystal Palace maçı ne zaman, hangi kanalda? Chelsea Crystal Palace maçı CANLI izle!

Chelsea – Crystal Palace maçı ne zaman oynanacak sorusu, özellikle Premier League takipçileri tarafından sıkça soruluyor. İki takımın karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, sezonun ilk haftasında futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Peki, Chelsea – Crystal Palace maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?Premier Lig'in köklü takımlarından Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı ağırlarken, maçı izlemek isteyen taraftarlar da yayın bilgilerini net olarak öğrenmek istiyor. İşte, Chelsea – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun detaylı cevabı...

CHELSEA CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea – Crystal Palace maçı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise İngiltere saatiyle 14:00 (BST) olarak belirlendi. Maç, Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynanacak.

CHELSEA - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayın hakları İngiltere'de Sky Sports kanalına ait. Canlı yayın, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event ve Sky Sports Ultra HDR kanallarından yapılacak. Yayın, maçtan yaklaşık bir saat önce başlayarak ön programlarla desteklenecek.

CHELSEA CRYSTAL PALACE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Chelsea – Crystal Palace maçı, USA Network, Telemundo ve Fubo Sports üzerinden hem İngilizce hem İspanyolca olarak izlenebilecek. Maç, dijital platformlardan da canlı yayın desteğiyle takip edilebilecek.

Futbolseverler, Chelsea – Crystal Palace maçını ayrıca Sky Go ve Now TV gibi dijital platformlar üzerinden canlı olarak izleme şansı bulacak. Yayını takip etmek isteyen kullanıcıların ilgili platformlara aboneliklerinin bulunması gerekiyor.