Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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CHELSEA BRİGHTON MAÇI KAÇ KAÇ?

Chelsea Brighton maçı 4-2'lik Chelsea üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

CHELSEA BRİGHTON ÖZET

Chelsea Brighton maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Chelsea Brighton maç özeti linki üzerinden Chelsea Brighton özetine ulaşabilirsiniz.

CHELSEA BRİGHTON ÖZET VİDEOSU

CHELSEA BRİGHTON MAÇI NE ZAMANDI?

Chelsea Brighton maçı 28 Eylül 2024 günü oynandı.

CHELSEA BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Chelsea Brighton maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.