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CFTC, KuCoin'e karşı ağır suçlamalar yöneltiyor

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ABD'nin kripto para borsalarına yönelik artan düzenleme tehdidi devam ederken, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), popüler kripto borsası KuCoin'i Amerikan yasalarına aykırı faaliyet göstermekle suçladı.

KuCoin, Kayıtsız Emtia İşlemleri ve KYC İhlalleriyle Gündemde

Amerika Birleşik Devleti Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), popüler kripto borsası KuCoin hakkında ciddi suçlamalar yöneltti. Bu hareket, devletin kripto borsalarına yönelik artan incelemesinin bir parçası olarak görülüyor.

CFTC tarafından yapılan açıklamaya göre, KuCoin, Amerikan yasalarına aykırı olarak, kayıt dışı emtia vadeli işlemleri ve kaldıraçlı, marjlı veya finanse edilmiş perakende emtia işlemleri gerçekleştirmekle suçlanıyor. Komisyon, KuCoin'in düzenlemelere uygun hareket etmek için gerekli kaydı yaptırmadığını ve bu sebeple yatırımcılara Bitcoin, Ether ve Litecoin gibi kripto para birimleri üzerinden emtia ticareti yapma imkanı sunduğunu belirtti.

Bu iddialar, KuCoin'in CFTC'nin denetim yetkisi altında faaliyet gösterdiğini ve buna uygun şekilde kaydolması ve mevcut tüm yasalara ve düzenlemelere uyması gerektiğini ortaya koydu. CFTC, bu ihlallerin önlenmesi ve daha fazla ihlalin engellenmesi için KuCoin aleyhine kripto para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları, ayrıca kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor.

Bu dava, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) KuCoin ve kurucu ortaklarını Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekle suçladığı bir davayı takip ediyor. DOJ, KuCoin'in Temmuz 2019'dan Haziran 2023'e kadar etkili bir müşteriyi tanıma (KYC) prosedürü uygulamadığını, ABD müşterilerine sunulan KYC prosedürlerinin ise sahte olduğunu ve bu durumun ABD müşterilerinin platformda emtia faizleri ve türevleri ticareti yapmasını engellemediğini öne sürüyor.

Bunun yanı sıra, KuCoin'in kara para aklama önleme politikalarını uygulamadığı ve şüpheli fonlara aracılık ettiği iddia ediliyor. Borsa, 4 milyar doları aşan "şüpheli ve suç teşkil eden fonları" aktardığı ve bu faaliyetlerle 5 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği belirtiliyor.

KuCoin'in yüzleştiği bu hukuki zorluklar, New York Başsavcılığı ile geçtiğimiz Aralık ayında 22 milyon dolar karşılığında varılan anlaşma dahil, borsanın karşı karşıya kaldığı ilk hükümet eylemleri değil. Ayrıca geçen yıl hem DOJ hem de CFTC, kara para aklama ihlalleriyle suçlanan başka bir büyük kripto borsası olan Binance'e yönelik milyarlarca dolarlık anlaşmalarla harekete geçti. Bu gelişmeler, kripto para birimi piyasalarının düzenlenmesine yönelik artan global çaba ve incelemenin bir parçası olarak görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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