Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler

Ceyhun Kazancı kimdir? Futbol gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ceyhun Kazancı hakkında Ceyhun Kazancı kimdir sorusu merak ediliyor. Peki, Ceyhun Kazancı kim, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? İşte Ceyhun Kazancı hakkında merak edilenler haberimizde...

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

1979'da İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Kazancı, İlkokul ve ortaokul eğitimleri ve Üniversite tahsilini İstanbul'da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitiren Kazancı, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı.

Buradaki tahsilinden sonra da meslek hayatı başladı. ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

Ceyhun Kazancı, Çaykur Rizespor'da Genel Sekreterlik görevi, ardından Beşiktaş JK Sportif Direktörlük görevini yürütmüştür.

TFF Seçimlerini İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kazanmasının ardından 22 Temmuz 2024 tarihinde A Milli Futbol Takım Sorumlusu oldu.