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Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli?

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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geldi. Trabzon doğumlu olan Akçay'ın yaşamı ve kariyeri hakkında detaylar araştırılıyor. Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli?

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Trabzon'da dünyaya gelen Osman Cevdet Akçay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Osman Cevdet Akçay, orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı.

Osman Cevdet Akçay Koç Finansal hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar bölümünün başında bulundu. Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon olup bu konulardaki çalışmaları ağırlıklı olarak Türkiye özeline yöneliktir. Şuanda yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara ekonomi üzerinde yol göstermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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