Cenk Tosun, Mehmet Büyükekşi ile neden görüşmedi?

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk, kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi'yi görmezden geldi. Tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru gitti. Cenk'in o anları kısa sürede gündem oldu. Peki, Cenk Tosun, Mehmet Büyükekşi ile neden görüşmedi?

CENK TOSUN NE YAPTI?

Milli takımımız, cumartesi oynayacağı Hollanda maçını hazırlanırken futbolcuları otel kapısında karşılayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, milli oyuncu Cenk Tosun'un beklenmedik tepkisiyle karşılaştı.

HOLLANDA- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Son 16'da Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımımız, cumartesi günü Hollanda'ya karşı oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.