Bu akşam Fenerbahçe'nin Union SG ile oynayacağı kritik maç öncesinde Cenk Tosun'un durumu taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Deneyimli golcünün ilk 11'de yer alıp almayacağı, özellikle maçın kaderini belirleyebilecek faktörlerden biri olarak görülüyor. Taraftarlar, Cenk Tosun'un sakatlık durumu ya da teknik direktör tercihlerine bağlı olarak sahada olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalar yaparken, maçın kadrosuna ilişkin son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Peki, Cenk Tosun ilk 11'de var mı? Fenerbahçe- Union SG maçında Cenk oynayacak mı?

CENK TOSUN İLK 11'DE VAR MI?

Union Saint-Gilloise maçında ilk 11'de Cenk Tosun'un oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE- UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını Union Saint-Gilloise karşısında oynayacak. Kritik mücadele, 26 Eylül Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe- Union Saint Gilloise maçı saat 19.45'te başlayacak.