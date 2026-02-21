Haberler

Cem Yılmaz'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor

Cem Yılmaz'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor Haber Videosunu İzle
Cem Yılmaz'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cem Yılmaz, GORA 4 GORA çekimleri öncesi sıkı bir antrenman programına başladı. 52 yaşındaki komedyenin spor salonundaki son görüntüsü dikkat çekti.

  • Cem Yılmaz, G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA için hazırlık yapıyor.
  • Cem Yılmaz'ın antrenman görüntüleri spor eğitmeni Sami Hamidi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
  • Sami Hamidi, sosyal medya paylaşımında 'G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz' ifadesini kullandı.

Cem Yılmaz, kült yapım G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA için hazırlıklarını sürdürüyor. Çekimler öncesi form tutmak isteyen ünlü komedyen, spora ağırlık verdi.

52 yaşındaki Yılmaz'ın antrenman yaptığı anlar, spor eğitmeni Sami Hamidi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Hamidi, paylaşımına esprili bir not düşerek, "G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'dan kas şov: Yeni filmine hazırlanıyor

Öte yandan Cem Yılmaz, son gösterisi CMXXIV'teki görüntüsüyle de çok konuşulmuş, özellikle kilo değişimi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yeni film öncesi gelen bu görüntüler, "Arif geri mi dönüyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem! AFAD'dan ilk açıklama geldi
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Zaman aşımına günler kalmıştı! 21 yıllık sır perdesi kalktı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!