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Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Celta Vigo ve Real Madrid arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve hangi kanalda olacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

La Liga'nın 10. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Celta Vigo, güçlü rakibi Real Madrid'i kendi evinde ağırlayacak. 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak bu mücadele, saat 22.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu dev karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanırken, maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal büyük bir merak konusu oldu. Peki, Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CELTA VIGO- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 10'uncu Hafta mücadelesinde Celta Vigo, Real Madrid'i konuk edecek.

Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CELTA VIGO- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

19 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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