La Liga'nın 10. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Celta Vigo, güçlü rakibi Real Madrid'i kendi evinde ağırlayacak. 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak bu mücadele, saat 22.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları, bu dev karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanırken, maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal büyük bir merak konusu oldu. Peki, Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

CELTA VIGO- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 10'uncu Hafta mücadelesinde Celta Vigo, Real Madrid'i konuk edecek.

CELTA VIGO- REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

19 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.