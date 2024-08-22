Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın oynanacak tek maçla start alacak. Futbol severler, Rizespor- Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçını Turgut Doman yönetecek.

SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)