Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, yarın oynanacak tek maçla start alacak. Futbol severler, Rizespor- Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı ne zaman? Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
ÇAYKUR RİZESPOR- FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçını Turgut Doman yönetecek.
SÜPER LİG 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
Yarın:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)