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Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında? Cansu Özbay boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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Milli voleybolcu Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç soruları merak ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Cansu Özbay hangi mevkide oynuyor ve Cansu Özbay boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. Peki, Cansu Özbay kimdir?

Cansu Özbay kimdir? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Cansu Özbay boyu kaç ve hangi mevkide oynuyor sorularına yanıt aranıyor. Cansu Özbay kaç yaşında ve kimdir merak ediliyor. Cansu Özbay kimdir, boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizdedir…

CANSU ÖZBAY KİMDİR?

Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 yılında Urla'da dünyaya geldi. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı. Cansu Özbay, Nursel ve Özkan Özbay'ın çocukları olarak Urla, İzmir'de doğdu. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu.

Kariyeri

Göztepe (2011-2012)

Arkasspor (2012-2014)

Beşiktaş (2014-2015) (ilk yarı)

Nilüfer (2014-2015) (ikinci yarı)

Beşiktaş (2015-2016)

Vakıfbank (2016-)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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