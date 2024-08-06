Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında? Cansu Özbay boyu kaç, hangi mevkide oynuyor?

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CANSU ÖZBAY KİMDİR?

Cansu Özbay, 17 Ekim 1996 yılında Urla'da dünyaya geldi. Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Vakıfbank'ta pasör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Daha öncesinde Göztepe, Arkas, Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor'da oynadı. Cansu Özbay, Nursel ve Özkan Özbay'ın çocukları olarak Urla, İzmir'de doğdu. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun oldu.

Kariyeri

Göztepe (2011-2012)

Arkasspor (2012-2014)

Beşiktaş (2014-2015) (ilk yarı)

Nilüfer (2014-2015) (ikinci yarı)

Beşiktaş (2015-2016)

Vakıfbank (2016-)