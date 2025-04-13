Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı izle! Gaziantep FK - Hatayspor maçı hangi kanalda?

CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı izle! Gaziantep FK - Hatayspor maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK ile Hatayspor'un ligde kalma yolundaki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı? İşte, Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı skor takip linki ve tüm detaylar…

CANLI YAYIN | Süper Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren Gaziantep FK - Hatayspor karşılaşması, futbol tutkunlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geleceği bu önemli maç öncesinde, sporseverler " Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor.

Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı izle! Gaziantep FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair tüm bilgiler…

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00'da futbolseverlerle buluşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Gaziantep FK ile Hatayspor arasında oynanacak bu zorlu maç, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı ekran başında takip ederek takımlarına destek olma imkânı elde edecek.

CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı izle! Gaziantep FK - Hatayspor maçı hangi kanalda?Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı takip

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI CANLI SKOR!

İlgili Haberler
Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gaziantep FK - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler!Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gaziantep FK - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler!
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.