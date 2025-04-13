CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı izle! Gaziantep FK - Hatayspor maçı hangi kanalda?

CANLI YAYIN | Süper Lig'in alt sıralarını yakından ilgilendiren Gaziantep FK - Hatayspor karşılaşması, futbol tutkunlarının gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin karşı karşıya geleceği bu önemli maç öncesinde, sporseverler " Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor.

Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı izle! Gaziantep FK - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair tüm bilgiler…

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00'da futbolseverlerle buluşacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Gaziantep FK ile Hatayspor arasında oynanacak bu zorlu maç, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı ekran başında takip ederek takımlarına destek olma imkânı elde edecek.

Gaziantep FK - Hatayspor maçı canlı takip

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