Canlı maç nereden izlenir? (GALATASARAY Ç. RİZESPOR) 30 Ağustos GS Rize maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk üç haftayı gol yemeden galip kapatan ve liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, bu kez sahasında Rizespor'u ağırlıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, milli ara öncesinde serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz temsilcisi Rizespor ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenecek? Maça dair tüm gelişmeler, muhtemel kadrolar ve canlı anlatım haberimizde olacak. 30 Ağustos GS Rize maçı hangi kanalda?

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİ

Sarı-kırmızılılar, sahasında oynadığı son 19 lig karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, o tarihten bu yana RAMS Park'ta çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 16 galibiyet alan Aslan, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY'IN GOL PERFORMANSI

Cimbom, evindeki son 19 Süper Lig mücadelesinde hücumda etkili bir performans sergiledi. Rakip filelere 49 gol gönderen sarı-kırmızılı ekip, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in heyecanla beklenen Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverler, maçı Bein Sports 1 kanalından takip edebilecek. Bein Sports 1; Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da bulunan RAMS Park Stadyumu, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki bu kritik mücadeleye ev sahipliği yapacak.