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Canlı Döviz Kuru 31 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

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Günlük döviz kuru takipçileri, 31 Temmuz'da dolar, euro ve altın fiyatlarını araştırıyor. Bugün dolar ne kadar ve döviz kuru yükseliyor mu merak ediliyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Peki, Dolar, Euro, Altın kaç TL?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Temmuz dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor. Dolar ve Euro ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,1390 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 33,0850'den tamamladı. Altının gramı ise güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 580 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 35,8460'dan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde yüzde 0,1 primle 42,5360'tan satılıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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