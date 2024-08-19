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CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

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19 Ağustos tarihinde döviz kurları merakla takip ediliyor. Günlük dolar ve Euro kuru, altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetiminin ilk faiz kararında yaptığı sert artış sonrası döviz kurlarında değişiklikler yaşandı. Güncel dolar, Euro ve altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde bulunmaktadır. Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 19 Ağustos dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve Euro ne kadar oldu 2024? sorularına yanıt aranıyor. 19 Ağustos dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

EURO NE KADAR?

Bugün 19 Ağustos 2024 tarihinde güncel Euro kuru 37,0250 Türk lirası olarak belirlendi.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 19 Ağustos 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 33,7259 Türk lirası olarak belirlendi.

CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 19 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 43,6386 Türk lirası olarak belirlendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ekonomi Sterlin Döviz Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

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