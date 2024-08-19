CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

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EURO NE KADAR?

Bugün 19 Ağustos 2024 tarihinde güncel Euro kuru 37,0250 Türk lirası olarak belirlendi.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 19 Ağustos 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 33,7259 Türk lirası olarak belirlendi.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 19 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 43,6386 Türk lirası olarak belirlendi.