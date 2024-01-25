Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 25 Ocak dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Bugün, 25 Ocak 2024 Perşembe gününe ait canlı döviz kuru fiyatları güncelleniyor. Dolar veya Euro alış veya satışı yapmayı düşünenler için, güncel Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşılığı alış-satış fiyatları sorgulanıyor. Peki, Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru!

DOLAR KAÇ TL?

Doları alış 30,2724 TL, satış 30,2803 TL'den satılıyor.

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EURO KAÇ TL?

Euro alış 33,0293 TL, satış 33,0686 TL'den satılıyor.