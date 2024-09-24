CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

24 Eylül Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2.890,01 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın kaç TL: 4.678,51 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet Altını kaç TL: 19.779,17 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam Altın kaç TL: 18.685,14 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın kaç TL: 9.357,01 TL