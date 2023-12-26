CANLI ALTIN FİYATLARI 2023 | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 2023? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 2023? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar 2023? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü yüzde 0,27 düşüşle 1.924 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.946 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3 bin 190 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 13 bin 10 liradan satılıyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 190 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 10 liradan satılıyor. Dün günü önceki kapanışının hemen altında 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 60 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında yatırımcıların temkinli davranmaya devam ettiğini belirterek, sığ piyasa koşulları sebebiyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

ONS ALTINDA 2 BİN 65 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin odluğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 70 ve 2 bin 65 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.