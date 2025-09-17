CANLI ALTIN FİYATLARI: 17 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın yatırımcısı dikkat! 2025 yılı boyunca dalgalı bir seyir izleyen piyasalarda, 17 Eylül sabahı itibarıyla altın fiyatları adeta nefesleri kesti. Gram altın rekor tazeledi, çeyrek altın ise yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, bu yükseliş ne kadar sürecek? 17 Eylül 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte altın piyasasındaki detaylar...

17 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında tarihi zirveler görülmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda belirsizlik, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi. Peki, 17 Eylül 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar ve Kapalıçarşı piyasasından son detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Altın yatırımcısının en çok takip ettiği ürünlerin başında gelen gram altın, 17 Eylül 2025 tarihinde rekor seviyelerde işlem görüyor.

Alış fiyatı: 4.890,48 TL

Satış fiyatı: 4.890,97 TL

TL bazında yüksek seyreden gram altın fiyatı, hem dolar/TL kuru hem de ons altın fiyatındaki artış ile destekleniyor. İç piyasada gram altına olan talep, özellikle bireysel yatırımcılar ve küçük tasarruf sahipleri tarafından yoğun şekilde sürüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Çeyrek altın, düğün sezonunun da etkisiyle hem hediyelik hem de yatırım aracı olarak rağbet görüyor. Bugün itibarıyla piyasada:

Alış fiyatı: 8.131,00 TL

Satış fiyatı: 8.216,00 TL

Çeyrek altın fiyatları, gram altına paralel olarak yükselişini sürdürüyor. Arz-talep dengesine bağlı olarak özellikle Kapalıçarşı'da fiyatlar zaman zaman daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

YARIM ALTIN NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Yarım altın, özellikle orta ölçekli yatırımcıların tercihi olarak öne çıkıyor. 17 Eylül 2025 itibarıyla:

Alış fiyatı: 16.262,00 TL

Satış fiyatı: 16.443,00 TL

Son dönemde artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz politikası üzerindeki belirsizlik, yarım altın gibi yatırım araçlarına yönelimi artırmış durumda.

TAM ALTIN NE KADAR? - TAM ALTIN FİYATI (17 EYLÜL 2025)

Tam altın, çeyrek ve yarım altına göre daha büyük bir yatırım aracı olması nedeniyle genellikle uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Bugün piyasada satılan tam altın fiyatları, Cumhuriyet altını ile oldukça yakın seviyelerde işlem görüyor. Ortalama piyasa verilerine göre:

Tahmini alış: 32.000 - 32.500 TL

Tahmini satış: 32.700 - 33.000 TL aralığında seyrediyor.

Net fiyatlar kuyumculara ve şehir bazlı fiyatlamalara göre değişiklik gösterebilir.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (17 EYLÜL 2025)

Geleneksel yatırımcının gözdesi Cumhuriyet altını, uzun vadeli güvenli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. 17 Eylül 2025 itibarıyla:

Alış fiyatı: 32.424,00 TL

Satış fiyatı: 32.735,00 TL

Cumhuriyet altını, yatırım amacıyla alınan altınlar arasında likiditesi en yüksek ürünlerden biri olma özelliğini sürdürüyor.

ONS ALTIN FİYATI (17 EYLÜL 2025)

Küresel altın piyasasında belirleyici olan ons altın fiyatı, tarihi zirvelerine bir adım daha yaklaştı.

Alış: 3.681,20 dolar

Satış: 3.681,51 dolar

Ons altındaki bu artış, başta ABD olmak üzere birçok ülkedeki ekonomik yavaşlama, merkez bankası politikaları ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle şekilleniyor.

17 EYLÜL KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı, Türkiye altın piyasasında referans kabul edilen merkezlerden biri olmaya devam ediyor. Bugün Kapalıçarşı'da altın fiyatları, online piyasalara paralel şekilde işlem görüyor. Kuyumcular arası küçük farklar olmakla birlikte genel görünüm şöyle:

Gram Altın: 4.890 TL

Çeyrek Altın: 8.200 TL

Cumhuriyet Altını: 32.700 TL

Kapalıçarşı'da altın alım-satımı yapacakların fiyatları farklı dükkanlar arasında kıyaslaması ve işlem öncesi "sorarak pazarlık yapması" öneriliyor.

ALTIN PİYASASI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarının yükselişinin arkasında yatan temel sebeplerden bazıları şunlardır:

Fed faiz kararı beklentileri: Faiz indirimi beklentileri arttıkça altına olan talep yükseliyor.

Enflasyon: Küresel enflasyonist ortam, yatırımcıyı değer saklama aracı olarak altına yönlendiriyor.

Jeopolitik riskler: Orta Doğu, Asya ve Avrupa'daki çatışmalar güvenli liman talebini artırıyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş: Dolar/TL kuru yükseldikçe, TL bazlı gram altın fiyatları da artıyor.