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Çanakkale TOKİ kura çekilişi ne zaman? 1 Şubat Çanakkale TOKİ kura çekimi saat kaçta?

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Çanakkale TOKİ kura çekilişi ne zaman? 1 Şubat Çanakkale TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Çanakkale etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman?

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TOKİ kura çekimleri başladı. Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman? Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman? Çanakkale TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Çanakkale TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Çanakkale kura çekim tarihi 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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