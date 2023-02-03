Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız dizisinin son bölümü sonrasında Türkan karakteri merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız Türkan gerçekte kim, adı ne? Türkan karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Camdaki Kız'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Camdaki Kız dizisinin Türkan karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümü sonrasında Türkan merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Türkan kimdir? Camdaki Kız Türkan gerçekte kim, adı ne? Türkan karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nalan'ı Billur'la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan'la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşır. Tartışmaları Muzo'nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan'ın kafasını netleştirir. Hafize ise Metin'in Nalan'la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat'ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent'le beraber Nalan da şahit olur.

CAMDAKİ KIZ TÜRKAN KİMDİR?

Camdaki Kız Türkan karakteri merak konusu oldu. Türkan, Hayri'nin eşi ve iki çocuğunun annesi olarak diziye dahil olmuştur.