Çalgı Çengi: İkimiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çalgı Çengi: İkimiz hangi yıl yapımı, nerede çekildi?
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Bugün Show TV'de Çalgı Çengi: İkimiz filmi ekranlara gelecek. Film hakkında izleyiciler, Çalgı Çengi: İkimiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çalgı Çengi: İkimiz hangi yıl yapımı, nerede çekildi? araştırması yapıyor. Peki, Çalgı Çengi: İkimiz filminin konusu nedir? Çalgı Çengi: İkimiz filminin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Çalgı Çengi İkimiz, 2016 yapımı Türk komedi filmidir. Çalgı Çengi: İkimiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çalgı Çengi: İkimiz hangi yıl yapımı, nerede çekildi?
Çalgı Çengi İkimiz, 2016 yapımı Türk komedi filmidir. Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır. Filmin baş rollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin paylaşmaktadır. Murat Cemcir, film için 4 milyon dolara yakın para harcadıklarını söylemiştir.
Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar. Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikâh memurunu kaçırmaları istenir, nikâh memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...
Murat Cemcir - Salih
Ahmet Kural - Gürkan
Rasim Öztekin - Bünyamin abi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Ahmet Gülhan - Naz'ın Babası
Ayşe Kökçü - Naz'ın Annesi
Nur Erkul - Naz
Tuna Orhan - Yunus
Cahit Gök - Cemal
Barış Yıldız - Selami
Korhan Herduran - Hulusi
Samet Gürsel - Kadri
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Bakkal Gökmen
İlker Yakut - Semih
Zihni Göktay - Komiser
Cemil Şahin - Simitçi
Hakan Akın - Metin
Osman Kaba - Doktor
Erdal Şahin - Suçlu
Okan Has - Polis
Sinan Alkan - Metin'in Abisi
Atilla Pakdemir - Döşemeci Numan Usta