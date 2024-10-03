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Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)?

Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçına yarın akşam Twente karşısında çıkacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaşacağı rakibiyle 5. kez kozlarını paylaşıyor. Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında yarın akşam Hollanda'nın Twente takımı ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki 276. maçına çıkarken, rakibiyle daha önce dört kez karşılaştı ve galibiyet hedefliyor. Kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü merak edildi. Peki, Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NEDEN YOK?

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlık yaşadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.

28 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente maçında forma giyemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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