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Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye geldi mi? Çağlar Söyüncü Fenerbahçe ile anlaştı mı, ne zaman gelecek?

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Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye geliş tarihi hakkında meraklar artıyor. Söyüncü'nün İstanbul'daki programı ve geliş tarihi hakkında detaylı bilgi bekleniyor. Peki, Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye geldi mi? Çağlar Söyüncü Fenerbahçe ile anlaştı mı, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Son dönemde transfer gündemini meşgul eden milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe ile anlaşıp anlaşmadığı merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Söyüncü hakkında çıkan iddialar taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye geldi mi? Çağlar Söyüncü Fenerbahçe ile anlaştı mı, ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için her konuda anlaşma sağladı. 27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul'da olacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda her konuda anlaştı. Milli savunmacının sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Atletico Madrid Sportif Direktörü Andrea Berta da Çağlar Söyüncü transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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