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C11 engeli nedir?

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C11 engeli, genellikle engelli bireylerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan bir terimdir. Peki, C11 engeli nedir?

C11 engeli nedir? C11 engeli, genellikle engelli bireylerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılan bir terimdir. Peki, C11 engeli nedir? Yanıtı...

C11 ENGELİ NEDİR?

C11 engeli kodlaması, Türkiye'de kullanılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği şekilde, engelli bireylerin işlevsel yeterlilikleri ve kısıtlılıklarına dair ayrıntılı bilgi sunan bir kategorilendirme sistemine işaret eder. Özellikle Türkiye'deki sağlık raporlarında ve engellilik durumlarını belgeleyen resmi evraklarda karşımıza çıkar.

Bu tür sınıflandırmaların amacı, bireyin sağlık durumu ve yeteneklerinin derecesini belirlemek, bu doğrultuda gerekli destekleri sağlamaktır. C11 engeli, genellikle zihinsel ve nörolojik işlev bozukluklarına bağlı bir durum olarak değerlendirilir. Bu bireyler, günlük yaşam aktivitelerinde belirli zorluklar yaşarlar ve özel eğitim, tedavi veya bakım hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. C11 engeli olan bireyler, devlet tarafından sağlanan sosyal yardımlar, rehabilitasyon programları ve iş gücü piyasasına entegrasyon gibi hizmetlerden yararlanabilirler.

Bu tür engellilik sınıflandırmaları, bireyin sağlık durumu, sosyal hakları ve toplumsal entegrasyon süreçleri için oldukça önemlidir. Ancak her bireyin durumu farklılık gösterdiği için bu değerlendirmeler kişisel ve bireysel düzeyde yapılır. C11 engeli, belirli bir düzeyde zihinsel ve işlevsel kısıtlılıkları olan kişileri tanımladığı için, bu bireylere yönelik eğitim ve bakım hizmetleri de özelleştirilir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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