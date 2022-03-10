BUSKİ Bursa su kesintisi: 10 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10Mart Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10Mart Perşembe Bursa su kesintisi saatleri...

10 MART BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

Osmangazi Geçit Mahallesi Güzel Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.03.2022 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/03/2022 11:00 ~ 09/03/2022 13:00

Kesim Zamanı:09/03/2022 11:00

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Durum: Kesildi

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi , Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gönen Sokak - Pamuk Sokak- Kubilay Sokak- Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi - Gazi Caddesi - Yalı Sokak - Aras Sokak- Şht.Ütğm. Mesut Beyazıt Caddesi - Kırkpınar Sokak - Mavi Sokak ve Mete Sokak arasında kalan bölge ile civarında 10.03.2022 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 10/03/2022 10:00 ~ 10/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:10/03/2022 10:00

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Durum: Kesildi

Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi 265 Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.032022 tarihinde 11:30 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/03/2022 11:30 ~ 09/03/2022 13:00

Kesim Zamanı:09/03/2022 11:30

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Durum: Kesildi

Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi İnci Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.03.2022 tarihinde 10:30 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 09/03/2022 10:30 ~ 09/03/2022 12:00

Kesim Zamanı:09/03/2022 10:30

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gemlik Ilcesi, Umurbey Mahallesi ve civarinda 22/02/2022 - 18/03/2022 tarihleri arasinda 10:00 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Çalismanin erken tamamlanmasi durumunda, sebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 22/02/2022 10:00 ~ 18/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:22/02/2022 10:00

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